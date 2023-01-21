Два многопрофильных спорткомплекса построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два многопрофильных спортивных комплекса построят в городе Атырау. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году за счет средств местного бюджета начато строительство многопрофильных спортивных комплексов в микрорайонах Химпоселек и Бірлік города Атырау. Продолжительность строительно-монтажных работ – восемь месяцев. На возведение объектов выделено более 620 миллионов тенге», - сообщил Нурберген Кусаинов.

По его словам, общая площадь сооружений - 10 926 квадратных метров. В комплексах будут административный и медицинский блоки , а также тренажерный зал, кабинеты для игры в шашки и шахматы, зал для настольного тенниса.

Сданы в эксплуатацию многопрофильные спортивные комплексы будут в текущем году.



