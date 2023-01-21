Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Два  многопрофильных спорткомплекса построят в Атырау

    21 Января 2023, 15:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два многопрофильных спортивных комплекса построят в городе Атырау. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году за счет средств местного бюджета начато строительство многопрофильных спортивных комплексов в микрорайонах Химпоселек и Бірлік города Атырау. Продолжительность строительно-монтажных работ – восемь месяцев. На возведение объектов выделено более 620 миллионов тенге», - сообщил Нурберген Кусаинов.
    По его словам, общая площадь сооружений - 10 926 квадратных метров. В комплексах будут административный и медицинский блоки , а также тренажерный зал, кабинеты для игры в шашки и шахматы, зал для настольного тенниса.
    Сданы в эксплуатацию многопрофильные спортивные комплексы будут в текущем году.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Барыс» проведет выездной матч с «Автомобилистом»
    Сабыржан Аккалыков  вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Вице-чемпион Казахстана нокаутом вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет
    Анна Данилина и Александр Недовесов проиграли на старте «микста» Australian Open
    Популярное
    1 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
    2 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
    3 «Казахский Ломаченко» победил досрочно и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет
    4 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
    5 Чемпион Казахстана побывал в нокдауне и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров