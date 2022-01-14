Два млрд тенге направят бизнесмены для помощи пострадавшим при беспорядках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два млрд тенге направят бизнесмены для помощи пострадавшим при беспорядках. С такой инициативой выступили известные предприниматели Тимур Турлов, Айдын Рахимбаев, Асхат Омаров, Бауыржан Исабаев, Берик Каниев, Юрий Пак, Сергей Кан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанский предприниматель Айдын Рахимбаев отметил, что с друзьями Тимуром Турловым, Бериком Каниевым, Бауыржаном Исабаевым, Юрием Паком, Асхатом Омаровым и Сергеем Каном финансируют множество благотворительных проектов.

«Когда случаются большие трагедии, без разговоров набираем друг друга и решаем, что можно сделать. Мы знаем реакцию друг друга и сразу переходим к делу. На днях на фоне ужасных кадров, опять созвонились, поговорив, посоветовавшись, решили выделить два млрд тенге, надеемся этого хватит на многое. Конечно, в первую очередь, окажем помощь жителям Алматы, семьям погибших и пострадавшим, а также жителям Шымкента, Талдыкоргана, Тараза и других городов. Пусть трагедий будет меньше. Давайте сплотимся и поддержим друг друга», - написал на своей странице в Instagram Айдын Рахимбаев.

По словам известного бизнесмена Тимура Турлова средства в размере двух млрд тенге выделены, чтобы помочь Казахстану, в особенности любимому городу – Алматы, где он проживает.

«Все растеряны и активно высчитывают свои убытки, потери, кто-то просто переживает шок от тех потрясений, которые за 24 часа изменили представление о безопасности многих людей. Я понимаю, что в такой сложившейся ситуации должны быть лидеры, которые смогут взять на себя ответственность и протянуть руку помощи тем, кому гораздо сложнее преодолеть последствия этой трагедии. Даже самый талантливый, умный и одаренный человек никогда не сможет сделать то, на что способно общество людей, которое доверяет друг другу и знает, что им есть на кого положиться, если случится катастрофа. Я очень надеюсь, что эта помощь вселит людям надежду, даст уверенность в завтрашнем дне, которая так необходима всем нам», - написал в Facebook бизнесмен.

Тимур Турлов отметил, что эти средства будут направлены на помощь в восстановлении города и на две важные для предпринимателей инициативы.

«Я надеюсь, что мы сможем помочь сотрудникам силовых структур и их семьям, которые пострадали, погибли, защищая безопасность общества. В какой-то момент волна насилия буквально накрыла город, и мы видели, в какую анархию мы можем скатиться за очень короткий срок. Кто-то должен был добиться того, чтобы закон снова начал хоть как-то работать, чтобы горожане не боялись выходить на улицу и подходить к окнам. Многим, кто боролся за безопасность мирных людей, это стоило их собственной жизни. У них остались близкие, и мы должны позаботиться о них. Также должны протянуть руку помощи тем представителям малого и среднего бизнеса, которые тяжело вставали на ноги и понесли чудовищные потери от действий мародеров. Впереди предстоит провести большую работу. Это наш город, нам тут жить», - добавил Тимур Турлов.