Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Два млрд тенге инвестируют в развитие курортной зоны СКО

    28 Июня 2022, 15:02

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в развитие Имантауско-Шалкарской курортной зоны в Северо-Казахстанской области намерены вложить 2 млрд тенге. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, за последние 5 лет в курортной зоне отремонтировали 250 км автомобильных дорог и подъездных путей. Работают 40 баз отдыха, в том числе шесть в круглогодичном режиме.

    В минувшие выходные в регионе открыли туристический сезон, провели фестиваль «Imantau Shalkar Tourism Fest 2022». На мероприятие приехали представители турбизнеса Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областей, туристские сообщества приграничных регионов России.

    Всего на фестивале собралось более 800 человек. Для гостей подготовили спортивные мероприятия и эстафеты, соревнования по стрельбе из лука, настольному теннису, прогулки на лошадях, квадроциклах, лодках.

    Имантауско-Шалкарскую курортную зону из-за природного ландшафта часто сравнивают со Швейцарией. О зонах отдыха, развлечениях и стоимости услуг можно прочитать в нашем материале по ссылке.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Туризм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка