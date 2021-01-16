Два млн умерших от COVID-19: глава ООН сделал заявление

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Еще один трагический рубеж – от COVID-19 умерли уже два миллиона человек. В связи с этим Генеральный секретарь ООН выступил с заявлением, в котором настоятельно призвал проявить солидарность в борьбе с вирусом, и особенно – в вопросе распределения вакцин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«За этим поистине ошеломляющим числом стоят имена и лица: улыбка, ставшая лишь воспоминанием; навсегда пустой стул за обеденным столом; комната, в которой отдается эхом молчание любимого человека», – напоминает Антониу Гутерриш и винит в этом не только смертельный вирус, но и отсутствие координации на глобальном уровне.

«В память об этих двух миллионах унесенных жизней мир должен проявить подлинную солидарность», – призвал глава ООН. Его тревожит «вакуум», сложившийся вокруг вакцин. По словам Гутерриша, страны с высоким уровнем доходов быстро получают доступ к вакцинам, в то время как у беднейших стран мира их просто нет. Некоторые страны заключают закулисные сделки, закупая вакцины впрок.

При том, что правительства, безусловно, несут ответственность за защиту своего населения, отмечает Генсек, «вакцинный национализм» несостоятелен. Он только затормозит процесс глобального восстановления. Ведь COVID-19 невозможно победить, если бороться с ним отдельно в каждой стране. Но, по его словам, пока наука движется от успеха к успеху, солидарность отстает от нее.

Антониу Гутерриш заявил, что вакцины нужно рассматривать как «глобальное общественное благо» – это понятие означает, что в предоставлении той или иной услуги заинтересовано все общество, а значит люди имеют право получать ее бесплатно, без какой-либо конкуренции. Именно поэтому глава ООН называет вакцину от коронавируса «народной вакциной» и призывает обеспечить финансирование механизма COVAX, созданного ООН для того, чтобы вакцина была доступной всем странам.

«Нужно, чтобы производители вакцины проявили ответственность и сотрудничали с механизмом COVAX и странами по всему миру с тем, чтобы вакцины могли быть доставлены в необходимом количестве и справедливо распределены, – заявил Генеральный секретарь. – Нужно, чтобы страны взяли на себя обязательство делиться избыточными дозами вакцин». Он подчеркнул, что тогда удастся быстро вакцинировать медицинских работников во всем мире и защитить системы здравоохранения от краха. А затем приступить к вакцинации других групп риска.

Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость информировать население о вакцинах и рассеять возникающее у людей недоверие.

Глава ООН напомнил, что пока ученые и медики делают свою работу, все мы должны внести свой вклад: «Давайте также помнить о простых и проверенных шагах, которые мы все можем предпринять, чтобы обезопасить друг друга: носить маски, соблюдать физическую дистанцию и избегать толпы».

«Наш мир может справиться с этим вирусом, только действуя сообща», – заключил Генеральный секретарь.



