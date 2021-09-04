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    Два миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19

    4 Сентября 2021, 16:18

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане 2 миллиона человек прошли полный курс вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Минздрава Республики Узбекистан, всего на сегодняшний день в стране использовано 14 890 793 доз вакцины, из которых первую дозу получили 9 625 859 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины соответственно привились 3 886 810 и 1 378 124 узбекистанца.

    Всего полный курс вакцинации получили 2 058 336 узбекистанцев, что составляет порядка 6% от численности постоянного населения республики (34,5 млн на начало 2021 года).

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и с 1 августа американская Moderna. На фоне обострения эпидемиологической ситуации 3 августа в Узбекистане принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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