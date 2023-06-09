Два миллиона тенге вымогали у предпринимателя в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 2 млн тенге вымогали у предпринимателя в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения спецоперации по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо мужчин, трое из которых ранее имели судимости за разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и кражу чужого имущества.

«Злоумышленники под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателя – гражданина К. 2002 года рождения денежные средства в размере 2 млн тенге. Первую часть затребованной суммы подозреваемые получили сразу, на сбор остальной дали 20 дней. Факт вымогательства зарегистрирован по ч. 2 ст. 194 УК РК. Проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий. Преступная деятельность криминального квартета была задокументирована. Их задержали с поличным. В порядке ст. 128 УПК РК подозреваемые водворены в ИВС ДП. Кроме того, установлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия. Назначены экспертизы», – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

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