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    Два миллиона тенге вымогали у предпринимателя в Алматы

    9 Июня 2023, 12:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 2 млн тенге вымогали у предпринимателя в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения спецоперации по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо мужчин, трое из которых ранее имели судимости за разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и кражу чужого имущества.

    «Злоумышленники под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателя – гражданина К. 2002 года рождения денежные средства в размере 2 млн тенге. Первую часть затребованной суммы подозреваемые получили сразу, на сбор остальной дали 20 дней. Факт вымогательства зарегистрирован по ч. 2 ст. 194 УК РК. Проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий. Преступная деятельность криминального квартета была задокументирована. Их задержали с поличным. В порядке ст. 128 УПК РК подозреваемые водворены в ИВС ДП. Кроме того, установлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия. Назначены экспертизы», – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью Криминал
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