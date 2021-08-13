Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жительница Алматы получила инновационный грант в рамках программы «ДКБ-2025» в размере двух млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Грант в поддержку бизнес-проекта Бибигуль Нурбекова получила в центре предпринимательства «Qoldaý». На полученные от государства средства индивидуальный предприниматель закупила швейные машинки и сырье - шкуру для пошива стремян, подпруг, уздечек и других изделий.

По словам героини ремесленный бизнес передался ей по наследству. Семья Нурбековых занимается изготовлением национальных изделий в четвертом поколении.

«Вся наша многочисленная семья кормится за счет этого бизнеса: я, мои братья, их жены, племянники. Это очень кропотливая, ручная работа. Сначала вырезаем из дерева основу для будущего седла, сами выделываем кожу, занимаемся ее дублением. Металлические части готовим с помощью сварки», - рассказывает она.

На изготовление одного седла уходит порой до трех дней. Его стоимость варьируется от 25 тысяч до миллиона тенге. Самые дорогие седла, из чистой кожи, инкрустированные золотом, серебром и драгоценными металлами, заказывают владельцы породистых скакунов. Заказы поступают из всех регионов Казахстана, Азербайджана, Армении, Китая, Монголии.

В нашей республике изделия от Нурбековых знают практически все игроки в кокпар и байге. Ценят их продукцию за отменное качество, ведь кожа закупается исключительно верблюжья- она тоньше и прочнее. Древесина используется березовая, а медь, свинец и другие металлы тоже проходят специальную обработку.

Не так давно младший сын Нурбековых освоил новое направление- изготовление собачьих ошейников. Их охотно раскупают любители бойцовских пород из Чечни и Азербайджана. Они также изготовлены из чистой кожи, металла. По стоимости доходят до 150 тысяч тенге.

«Это прибыльный бизнес, где затраты окупаются с лихвой. Конкурентов мало, таких ремесленников по Казахстану всего 2-3. А зарубежные аналоги намного проигрывают нашим по качеству. У них слабее и сырье, и пошив, и обработка. Поэтому надеемся на дальнейшее продолжение нашего семейного дела. Благодарим государство за оказанную поддержку, инновационные гранты важны для развития малого бизнеса», - заключила Бибигуль Нурбекова.