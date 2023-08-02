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    Два миллиона нелегальных пачек сигарет уничтожили в Алматинской области

    2 Августа 2023, 09:45

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области выявил на складе два миллиона пачек сигарет иностранного производства, подлежащих подпольной реализации без уплаты акцизов, передает МИА «Казинформ».

    «Стоимость табачной продукции составляет свыше 1,3 млрд тенге, а сумма неуплаченных акцизов – около 580 млн тенге. Материалы расследования направлены в суд, а табачные изделия в связи с их непригодностью к реализации и использованию на территории страны, уничтожены», - проинформировали в ведомстве.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

    Напомним, недавно в области Жетысу изъяли нелегальную табачную продукцию в количестве более 10 тысяч пачек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Видео Регионы Казахстана
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