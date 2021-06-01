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    Два миллиона доз вакцины использовали с начала прививочной кампании в Узбекистане

    1 Июня 2021, 14:24

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За два месяца прививочной кампании в Узбекистане использовано 2 миллиона доз вакцины от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РУ.

    По данным ведомства на 1 июня, в стране использовано 2 069 518 доз вакцины, лишь за вчерашний день привились 119 120 граждан. При этом первую дозу получили 1 354 785 человек, вторым и третьим компонентами вакцины (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) соответственно привились 714 239 и 494 узбекистанца.

    Рекорд установила Ферганская область, там в понедельник прививку сделали свыше 14 400 человек. Таким образом, регион стал лидером по количеству вакцинировавшихся - 268 706 человек.

    Следом в рейтинге расположилась Наманганская область - вчера там решились на вакцинацию 14 107 жителей. Всего в регионе привиты 244 230 человек.

    Третье место заняла Андижанская область с 235 031 привитым жителем (за вчерашний день вакцинацию прошли 8 355 граждан).

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V. Всего в стране за три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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