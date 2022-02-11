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    Два медучреждения открыли после капремонта в Алматинской области

    11 Февраля 2022, 19:08

    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Два медицинских учреждения открылись после капитального ремонта в Талгарском районе Алматинской области. Они расположены в селах Енбекши и Кызылту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы талгарской центральной районной больницы, внутренний капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте Енбекши на сумму более 63 миллионов тенге. Он был построен в 2010 году, общая площадь здания составляет 215 квадратных метров.

    Здесь в частности были отремонтированы канализационная и приточно-вытяжная системы, подключен интернет, установлены санузлы внутри здания, заменены все двери, радиаторы, напольные покрытия.

    «Были расширены внутренние кабинеты и добавлены дополнительно еще восемь кабинетов: два санузла, доврачебный кабинет, кабинет акушера гинеколога, манипуляционный кабинет, кабинет здорового ребенка, склад для хранения лекарств, фильтр изолятор. Создано 14 рабочих мест. Помимо ремонта, фельдшерско-акушерский пункт полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием и оргтехникой», - сообщили в ЦРБ.

    В поселке Кызылту проведен внутренний капитальный ремонт в сельской врачебной амбулатории на более 114 миллионов тенге. Объект был открыт в 2014 году с общей площадью 391 квадратных метров.

    В здании также отремонтированы канализационная и приточно-вытяжная системы, подключен интернет, установлены санузлы внутри здания, заменены все двери, радиаторы, напольные покрытия. Расширены внутренние кабинеты и добавлены дополнительно еще пять: педиатрический, хирургический, ЛОР и терапевтический кабинеты, кабинет здорового ребенка. Создано шесть рабочих мест. Амбулатория полностью оснащена необходимым медицинским оборудованием и оргтехникой.

    Также сообщается, что в этих двух зданиях полностью обновлена мебель и проводится газификация.

    В целом в Талгарском районе было отремонтировано 29 медицинских учреждений, из них 21 уже введен в эксплуатацию. Оставшиеся откроют до 20 февраля.

    Ранее в Талгаре в здании бывшей детской поликлиники, которое в течение многих лет пустовало и было заброшено, открылся Центр семейного здоровья №2.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение
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