Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два мальчика утонули в канале в Экибастузе

    6 Июля 2023, 15:58

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Вечером 5 июля в селе Байет два мальчика вышли из дома в сторону канала имени Сатпаева. Но обратно дети так и не вернулись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Вещи школьников обнаружили на берегу, детей рядом не было.

    «6 июля около 01:00 нашли тело одного ребенка в 50 метрах от места с вещами. Тело из водоeма извлек полицейский. Второго ребенка извлекли водолазы в 6:18», - сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Экибастуза.

    Мальчикам было 13 и 14 лет, они учились в шестом и седьмом классе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Энергообъекты Экибастуза проверили перед отопительным сезоном
    Столкновение прогулочных катеров на реке в Атырау: пострадавшему ребенку провели операцию
    В Алматинской области спасено 24 человека, 7 из которых дети
    Суровое испытание: Австралиец с собакой три месяца дрейфовал в Тихом Океане
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице