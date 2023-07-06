Два мальчика утонули в канале в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Вечером 5 июля в селе Байет два мальчика вышли из дома в сторону канала имени Сатпаева. Но обратно дети так и не вернулись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Вещи школьников обнаружили на берегу, детей рядом не было.

«6 июля около 01:00 нашли тело одного ребенка в 50 метрах от места с вещами. Тело из водоeма извлек полицейский. Второго ребенка извлекли водолазы в 6:18», - сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Экибастуза.

Мальчикам было 13 и 14 лет, они учились в шестом и седьмом классе.