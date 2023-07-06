Два мальчика утонули в канале в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Вечером 5 июля в селе Байет два мальчика вышли из дома в сторону канала имени Сатпаева. Но обратно дети так и не вернулись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Вещи школьников обнаружили на берегу, детей рядом не было.