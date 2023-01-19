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    Два крупных соревнования планирует провести Казахстанская федерация шахмат в РК

    19 Января 2023, 19:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация шахмат направила два предложения в FIDE: по организации матча, посвященного мировому первенству и шахматной олимпиаде среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстанская федерация шахмат направила два предложения в FIDE. Первое – организация матча, посвященного мировому первенству. Второе - шахматная олимпиада среди детей. За статус организаторов мирового первенства боремся с Аргентиной. Если в течение нескольких дней получим ответ, соревнование проведем в апреле. В этом соревновании играют только два шахматиста: Дин Лижэнь из Китая и Ян Непомнящий из России. В рамках этого турнира также проведем крупное международное соревнование», - рассказала на брифинге в Службе центральных коммуникаций исполнительный директор федерации Гульмира Даулетова.

    Второй турнир – шахматная олимпиада среди детей до 16 лет, которая возможно состоится в ноябре.

    «За статус организаторов боремся с Голландией. Если одобрят наше предложение, тогда в ноябре проведем командное соревнование. В Алматы соберутся около 300 шахматистов из 30-40 стран мира», - добавила она.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Шахматы
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