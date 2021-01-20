Два крупных инвестпроекта запустят в этом году в Толебийском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В сфере промышленности в Толебийском районе Туркестанской области в 2021 году планируется производство продукции на сумму 34 млрд тенге. Для достижения цели в текущем году будут реализованы 2 крупных инвестиционных проекта стоимостью 2 млрд 550 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В настоящее время на ТОО «Ленгерский машиностроительный завод» ведутся работы по модернизации (реконструкции). С вводом завода в эксплуатацию будет производиться до 200 тысяч тонн железных изделий в сутки. После завершения строительства объекта будет трудоустроено 250 человек.

Также в Ленгере будет запущен цех по пошиву одежды ТОО «KAZPLAST». Строительные работы начнутся в течение года. Постоянной работой в цехе будет обеспечено до 250 человек.

В целом, в районе за счет собственных средств будут запущены 20 проектов в различных сферах на сумму 7 млрд 45 млн тенге.