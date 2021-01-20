Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Два крупных инвестпроекта запустят в этом году в Толебийском районе Туркестанской области

    20 Января 2021, 22:18

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В сфере промышленности в Толебийском районе Туркестанской области в 2021 году планируется производство продукции на сумму 34 млрд тенге. Для достижения цели в текущем году будут реализованы 2 крупных инвестиционных проекта стоимостью 2 млрд 550 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В настоящее время на ТОО «Ленгерский машиностроительный завод» ведутся работы по модернизации (реконструкции). С вводом завода в эксплуатацию будет производиться до 200 тысяч тонн железных изделий в сутки. После завершения строительства объекта будет трудоустроено 250 человек.

    Также в Ленгере будет запущен цех по пошиву одежды ТОО «KAZPLAST». Строительные работы начнутся в течение года. Постоянной работой в цехе будет обеспечено до 250 человек.

    В целом, в районе за счет собственных средств будут запущены 20 проектов в различных сферах на сумму 7 млрд 45 млн тенге.

    Автор:

    Инвестпроекты Туркестанская область Промышленность Экономика Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане