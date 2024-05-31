Два крупных водохранилища в СКО заполнены на 100 процентов

О ситуации на водохранилищах страны 31 мая сообщили в Минводы и ирригации РК, передает агентство Kazinform.

Половодье завершилось во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области.

Уровень реки Жайык в городе Атырау составляет 600 см, в селе Махамбет Атырауской области – 1016 см. Специалисты местного филиала «Казводхоза» продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод.

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 89%. Все они работают в штатном режиме.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 98,6%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 90%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 82,7%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99,3%. Все они работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 91%. Оба объекта работают в штатном режиме. Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.