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    Два компонента вакцины против КВИ получили свыше 10,6 млн казахстанцев

    8 Ноября 2022, 09:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По состоянию на 8 ноября, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 844 185 человек, вторым компонентом привились 10 607 287 человек. Ревакцинировались 5 630 150 человек.

    Ниже представлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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