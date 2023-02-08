Два колеса сорвались у пассажирского автобуса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На трассе в Северо-Казахстанской области у автобуса с 35 пассажирами сорвало два колеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, пассажиры и водитель не пострадали. О происшествии полицейским сообщил проезжавший мимо водитель. Патрульные Олжас Ильяшев и Биржан Мукеев по прибытию организовали эвакуацию пассажиров на попутных машинах и помогли водителю автобуса с ремонтом.

«Домкрат не справлялся с автобусом. Неоценимую помощь оказал механизатор ТОО «Петропавл жолдары» Леонид Рванов, работавший на очистке дорожного полотна от снега. С помощь его техники удалось приподнять автобус и произвести ремонт. Остались помогать и двое пассажиров: механизатор одного из сельхозпредприятий Виталий Кузьмин и пенсионер органов внутренних дел, бывший участковый Александр Поздин», – рассказал Олжас Ильяшев.

Автобус благополучно вернулся в Петропавловск.

