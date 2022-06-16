Два казахстанских заповедника включат в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - На 34-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МКС МАБ), которая проходит с 13 по 17 июня 2022 года в формате гибридных сессий, принято решение о включении государственного национального природного парка «Бурабай» и Маркакольского государственного природного заповедника в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В работе сессии принимали участие дипломаты Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Постоянного представительства Республики Казастан при ЮНЕСКО, Роман Ященко, председатель Казахстанского национального комитета МАБ, и Виктория Ильина, заместитель председателя Казахстанского национального комитета МАБ.

Экспертный совет изучил представленные Казахстанским национальным комитетом программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) документы, оценив соответствие заявленных объектов критериям программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», принял решение о возможности одобрения государственного национального природного парка «Бурабай», расположенного в Акмолинской области, и Маркакольского государственного природного заповедника, расположенного в Восточно-Казахстанской области, в качестве биосферных резерватов Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО.

На сегодняшний день национальная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в Казахстане насчитывает 15 природных резерватов. Это количество биосферных резерватов является наибольшим в странах Центральной Азии. Безусловно это свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана и стремлении сохранить его для будущих поколений.

Биосферные резерваты ЮНЕСКО - это особо охраняемые природные территории наземных и прибрежных/морских экосистем или сочетания таких экосистем, признанные на международном уровне в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ). Их основное назначение - создать устойчивую связь человека и природы без вреда для экологии и возможность сохранения природных богатств для будущих поколений. По состоянию на сегодняшний день Всемирная сеть биосферных резерватов включает в себя 738 биосферных резерватов, находящихся на территории 131 страны мира.



