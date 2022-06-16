Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Два казахстанских заповедника включат в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

    16 Июня 2022, 17:17

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - На 34-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МКС МАБ), которая проходит с 13 по 17 июня 2022 года в формате гибридных сессий, принято решение о включении государственного национального природного парка «Бурабай» и Маркакольского государственного природного заповедника в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В работе сессии принимали участие дипломаты Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Постоянного представительства Республики Казастан при ЮНЕСКО, Роман Ященко, председатель Казахстанского национального комитета МАБ, и Виктория Ильина, заместитель председателя Казахстанского национального комитета МАБ.

    Экспертный совет изучил представленные Казахстанским национальным комитетом программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) документы, оценив соответствие заявленных объектов критериям программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», принял решение о возможности одобрения государственного национального природного парка «Бурабай», расположенного в Акмолинской области, и Маркакольского государственного природного заповедника, расположенного в Восточно-Казахстанской области, в качестве биосферных резерватов Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО.

    На сегодняшний день национальная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в Казахстане насчитывает 15 природных резерватов. Это количество биосферных резерватов является наибольшим в странах Центральной Азии. Безусловно это свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана и стремлении сохранить его для будущих поколений.

    Биосферные резерваты ЮНЕСКО - это особо охраняемые природные территории наземных и прибрежных/морских экосистем или сочетания таких экосистем, признанные на международном уровне в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ). Их основное назначение - создать устойчивую связь человека и природы без вреда для экологии и возможность сохранения природных богатств для будущих поколений. По состоянию на сегодняшний день Всемирная сеть биосферных резерватов включает в себя 738 биосферных резерватов, находящихся на территории 131 страны мира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Экология ЮНЕСКО Боровое
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая