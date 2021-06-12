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    Два казахстанских тяжелоатлета получили лицензии на Олимпиаду в Токио

    12 Июня 2021, 15:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация тяжелой атлетики IWF опубликовала список спортсменов, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры в Токио-2020. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Нашу страну на главном соревновании этого лета представят тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло в весовой категории до 55 кг среди женщин, и Игорь Сон в весовой категории до 61 кг среди мужчин. По итогам выступлений в квалификационный период Зульфия Чиншанло занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, набрав 3628, 3941 очка.

    Игорь Сон расположился на девятом месте, набрав 3015,0319 очка. Казахстанский штангист отобрался на Игры по континентальной квоте. Напомним, что согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики, страны, которые нарушили антидопинговые правила более 20 раз с 2008 по 2020 год, смогут отправить не более двух спортсменов (одну женщину и одного мужчину) на Олимпиаду в Токио в этом виде спорта. Сейчас в активе команды Казахстана 69 лицензий в 26 видах спорта.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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