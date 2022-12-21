Два казахстанских спортсмена стали победителями чемпионата Азии по паракаратэ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте с 16 по 20 декабря прошел чемпионат Азии по пара каратэ. В соревнованиях приняли участие 17 спортсменов из Казахстана, Ирана, Индии, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Казахстанские спортсмены в дисциплине «ката» завоевали 2 «золота» и 1 «серебро».

1 место - Ляззат Жусупова;

1 место - Даяна Сапарбаева;

2 место - Дидар Мухамеджанов.

В октябре этого года на чемпионате мира по паракаратэ в Италии, Ляззат Жусупова и Дидар Мухамеджанов стали чемпионами мира.



Фото: csp-parasport.kz









