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    Два казахстанских спортсмена стали победителями чемпионата Азии по паракаратэ

    21 Декабря 2022, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте с 16 по 20 декабря прошел чемпионат Азии по пара каратэ. В соревнованиях приняли участие 17 спортсменов из Казахстана, Ирана, Индии, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    Казахстанские спортсмены в дисциплине «ката» завоевали 2 «золота» и 1 «серебро».

    1 место - Ляззат Жусупова;

    1 место - Даяна Сапарбаева;

    2 место - Дидар Мухамеджанов.

    В октябре этого года на чемпионате мира по паракаратэ в Италии, Ляззат Жусупова и Дидар Мухамеджанов стали чемпионами мира.


    Фото: csp-parasport.kz
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