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    Два казахстанских легкоатлета завоевали лицензии на Олимпиаду в Токио

    13 Июня 2021, 12:52

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские легкоатлеты Иванов и Эктова на турнире в Бишкеке завоевали лицензии на Олимпиаду в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Иван Иванов и Ирина Эктова примут участие в летних Олимпийских играх в Токио. сообщил главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике Дмитрий Карпов на своей странице в Instagram.

    «Соревнования на призы Олимпийской чемпионки Т. Колпаковой в г. Бишкеке, прошедшие 12-13 июня принесли нашей сборной еще 2 лицензии! Иван Иванов в толкании ядра показал результат 21.11 см. Эктова Ирина в тройной прыжке 14 м 34см. Поздравляю спортсменов и тренеров! Не останавливаемся на достигнутом и продолжаем готовимся к Олимпийским играм!», - написал Дмитрий Карпов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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