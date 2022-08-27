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    Два казахстанских фильма примут участие на кинофестивале в Гатчине

    27 Августа 2022 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два фильма производства АО «Казахфильм» - «Мукагали» и «Акын» - примут участие в международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине. 28-й кинофестиваль в этом году пройдет с 15 по 20 сентября, передаер МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

    Мировая премьера фильма «Акын» состоялась на кинофестивале в Токио, где жюри присудили Дарежану Омирбаеву приз как лучшему режиссеру.

    Фильм «Акын» поднимает вопрос о роли искусства в обществе современных технологий и массового потребления и рассказывает о переживаниях поэта. Размышляя о трагичной судьбе поэта-мятежника XIX века Махамбета Утемисова, зритель испытывает глубокое потрясение, понимая, насколько трудной и хрупкой всегда была жизнь поэта.

    Художественная картина, посвящённая 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, расскажет зрителям о последних годах его жизни. Фильм «Мукагали» получил приз экуменического жюри на 25-ом Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF). Это первая в истории казахского кино престижная награда, полученная в Эстонии. В начале августа фильм «Мукагали» открыл Дни казахского кино в Кыргызстане.

    В этом году Дни казахстанского кино планируется провести в 15 зарубежных странах.


    Первый российский кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор уже более 20 лет он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа. Это единственный фестиваль, в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу. В работе кинофестиваля принимают участие не только кинематографисты, но и литераторы, представляющие золотой фонд современной культуры. В рамках кинофестиваля проходят творческие вечера, круглые столы, выставки, презентации новых книг и фильмов.


    Фото: kazakhfilmstudios.kz
    Культура Кинематограф
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