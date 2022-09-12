Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Два казахстанских фильма получили призы Казанского международного фестиваля мусульманского кино

    12 Сентября 2022, 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казанский международный фестиваль мусульманского кино завершился в столице Татарстана. Масштабное мероприятие прошло с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

    «Приза зрительских симпатий» удостоился совместный проект Татарстана и Казахстана – фильм «Тарлан». Для получения награды были приглашены режиссер картины Юлия Захарова, генеральный продюсер фильма от Республики Казахстан Алмагуль Тлеуханова и главный герой фильма Бекежан Маясаров.

    «Народная любовь – самая честная и искренняя, надеюсь, что еще больше зрителей смогут увидеть наш фильм в будущем», - сказала Юлия Захарова.

    Спецприз жюри достался картине «Мукагали» (Казахстан). Фильм посвящен казахскому поэту и писателю Мукагали Макатаеву и рассказывает о последних годах его жизни. Приз получал актер, сыгравший главного героя в фильме «Мукагали», Асланбек Жанбалаев.

    За время работы XVIII Казанского фестиваля мусульманского кино публике было представлено более 120 кинопродуктов конкурсной и внеконкурсной программ кинофорума. Кинопоказы посетили более 10 тыс. зрителей. В работе деловой площадки приняли участие 165 представителей киноиндустрии из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

    Фото: kazakhfilmstudios.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Культура Татарстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    4 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    5 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области