Два казахстанских фильма отмечены призами на кинофестивале в Гатчине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Гатчине 20 сентября прошла церемония награждения победителей и закрытие международного кинофестиваля «Литература и кино» - ежегодного, и единственного в своем роде, конкурса экранизаций. Две картины АО «Казахфильм» удостоились наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Специальный диплом международного жюри за лучшую работу художника-постановщика Ермека Утегенова получил фильм «Мукагали» (режиссер Болат Калымбетов).

Приз за лучший сценарий получил фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева.

Напомним, художественная картина, посвящённая 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает зрителям о последних годах его жизни.

Фильм «Мукагали» получил приз экуменического жюри на 25-ом Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF). Это первая в истории казахского кино престижная награда, полученная в Эстонии. В начале августа фильм «Мукагали» открыл Дни казахского кино в Кыргызстане. В этом году Дни казахстанского кино планируется провести в 15 зарубежных странах.

Мировая премьера фильма «Акын» состоялась на кинофестивале в Токио, где жюри были глубоко впечатлены казахстанской картиной и присудили Дарежану Омирбаеву приз «Лучший режиссер».

Фильм «Акын» поднимает вопрос о роли искусства в обществе современных технологий и массового потребления и рассказывает о переживаниях поэта. Размышляя о трагичной судьбе поэта-мятежника XIX века Махамбета Утемисова, зритель испытывает глубокое потрясение, понимая, насколько трудной и хрупкой всегда была жизнь поэта.

В конкурсную программу кинофестиваля в Гатчине этого года вошли 35 фильмов - работ профессиональных авторов и дебютантов. Свои картины на конкурс представили как крупные известные студии, так и независимые авторы из разных стран: России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Израиля, Казахстана и Таджикистана.

Отметим, первый Российский кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор уже более 20 лет он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа. Это единственный фестиваль, в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу. В работе кинофестиваля принимают участие не только кинематографисты, но и литераторы, представляющие золотой фонд современной культуры.



