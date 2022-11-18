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    Два казахстанских боксера вошли в топ-5 рейтинга WBC

    18 Ноября 2022, 14:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал актуальную версию представителей всех весовых категорий по итогам прошедшей в Акапулько (Мексика) ежегодной конвенции организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции казахстанских боксеров:

    В супертяжелом весе чемпион WBC International Жан Кособуцкий поднялся с десятого места на восьмое. Иван Дычко вошел в рейтинг под 32-м номером.

    В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев переместился с 32-го места на 31-е, а Серик Мусадилов, бывший 40-м, покинул рейтинг.

    Во втором среднем дивизионе обладатель пояса WBC Silver Али Ахмедов улучшил положение с десятого на пятое место, занимавший 19-ю строчку Айдос Ербосынулы покинул топ-40.

    В среднем весе Мейирим Нурсултанов совершил подъем на три позиции, заняв пятую строку.

    Данияр Елеусинов, занимавший 23-ю строчку в рейтинге полусреднего веса, стал 19-м. Талгат Шайкен — 30-й (был 36-м).

    Чемпион WBC Silver Сергей Липинец сохранил девятую строчку первого полусреднего дивизиона. Бывший 29-й номер Батыр Джукембаев, представленный в рейтинге как канадский боксер, выбыл из табеля о рангах.


    Фото: Boxing Scene
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