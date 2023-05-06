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    Два казахстанских боксера проведут бои в андекарде «Канело»

    6 Мая 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) и Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) выступят на вечере бокса в Сапопане (Мексика) утром 7 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бек Нурмаганбет сразится с венесуэльцем Архенисом Эспаньей (15-1, 14 КО), а Абильхан Аманкул встретится с мексиканским боксером Фабианом Риосом Фраусто (7-6-3, 4 КО). Прямая трансляция вечера бокса начнется в 05:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на стриминговой платформе DAZN.

    Ожидается, что Аманкул выйдет на ринг в четвертой паре, а Нурмаганбет — в шестой.

    Напомним, Бек Нурмаганбет ранее выигрывал в профи титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе. Абильхан Аманкул на профи-ринге пока поясов не выигрывал, а в любителях он был вице-чемпионом мира, серебряным призером Азиатских игр и бронзовым призером чемпионата Азии.

    Хедлайнерами вечера бокса в Сапопане станут мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (58-2-2, 39 КО) и британец Джон Райдер (32-5, 18 КО). «Канело» поставит на кон звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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