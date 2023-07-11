Два казахстанских боксера попались на допинге: что об этом говорит главный тренер сборной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов высказался о двух казахстанских боксерах, попавшихся на допинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это случилось давно. Потому что запрещенные вещества могут находиться в организме человека 3-4 месяца, иногда год. В январе национальный антидопинговый центр проверил Саматали Тольтаева и Абзала Серик и обнаружил допинг», - сказал главный тренер в интервью Sportpress.kz.

По словам Мырзагали Айтжанова, они употребили допинг еще до того, как его назначили главным тренером сборной. Боксеры не соблюдали правила. Витамин, который выпил спортсмен, можно обнаружить даже спустя год.

«Сейчас мы все изменили. Мы постоянно предупреждаем боксеров, чтобы они не употребляли запрещенные лекарства и витамины. В первую очередь, мы их проверяем. Предупреждает врач национальной сборной Ирек Сатов, руководитель научной группы Галия Билялова проводит встречи со спортсменами. Потом боксеров проверяют на допинг в ходе учебно-тренировочных собраний. Тогда их снова предупреждают. Сейчас боксеры находятся на отдыхе. Даже когда они уходят на выходные, предупреждаем, чтобы они не употребляли запрещенные вещества», - добавил он.