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Два казахстанских боксера поборятся за «золото» ЧМ-2021: где и во сколько смотреть
5 Ноября 2021 20:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу в Белграде пройдут семь финальных боев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В том числе за «золото» будут бороться казахстанцы Темиртас Жусупов и Махмуд Сабырхан.
Соперником Темиртаса Жусупова выступит Вуттичай Юрачай изТаиланда, а Махмуд Сабырхан сразится с Томои Цубои из Японии.
Прямая трансляция обоих боев на телеканале «Qazsport» начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.
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