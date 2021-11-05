Два казахстанских боксера поборятся за «золото» ЧМ-2021: где и во сколько смотреть

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу в Белграде пройдут семь финальных боев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В том числе за «золото» будут бороться казахстанцы Темиртас Жусупов и Махмуд Сабырхан.

Соперником Темиртаса Жусупова выступит Вуттичай Юрачай изТаиланда, а Махмуд Сабырхан сразится с Томои Цубои из Японии.

Прямая трансляция обоих боев на телеканале «Qazsport» начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.