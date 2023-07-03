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    Два казахстанца выступят на турнире по настольному теннису в Словении

    3 Июля 2023, 18:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Любляне (Словения) состоится крупный мировой турнир по настольному теннису WTT Star Contender. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он пройдет с 3 по 9 июля. В нем примут участие многие звезды этого вида спорта: Фан Жендонг (Китай, №1 в международном рейтинге), Ван Чуцинь (Китай, № 2), Ма Лонг (Китай, № 3), Томокази Харимото (Япония, № 4), Уго Кальдерано (Бразилия, № 6), Линь Юньжу (Тайбэй, № 8), Трульс Морегард (Швеция, № 10), Сунь Инша (Китай, № 1), Чэн Мень (Китай, № 2), Ито Мима (Япония, № 7), Хина Хаята (Япония, № 8) и другие.

    Казахстан представят Кирилл Герасименко (Астана), Зауреш Акашева (Караганда).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Настольный теннис
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