Два казахстанца умерли от коронавируса в признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, два летальных исхода и 28 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020_kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших – 87579, летальных случаев - 5309, выздоровевших - 81127.