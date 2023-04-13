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    Два казахстанца попали в топ-50 лучших боксеров мира

    13 Апреля 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание World Boxing News представило рейтинг 50 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) за апрель 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Возглавляет список чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF украинец Александр Усик.

    В рейтинг попали два чемпиона мира в среднем весе из Казахстана — обладатель титула IBO Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, которому принадлежит пояс WBO. Головкин занял 27-е место, Алимханулы — 48-е.

    Топ-10 рейтинга P4P по версии WBN выглядит так:
    1. Александр Усик (Украина)
    2. Наоя Иноуэ (Япония)
    3. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)
    4. Эррол Спенс-младший (США)
    5. Дмитрий Бивол (Россия)
    6. Девин Хэйни (США)
    7. Теренс Кроуфорд (США
    8. Джермелл Чарло (США)
    9. Хуан Эстрада (Мексика).
    10. Шакур Стивенсон (США).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин Бокс Жанибек Алимханулы
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