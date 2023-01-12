Два кандидата в депутаты Сената представляют Жамбылскую область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области готовы к проведению очередных выборов депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе в списки выборщиков по выборам депутатов Сената Парламента РК включены 204 человека.

«Согласно утвержденному календарному плану, списки выборщиков опубликованы в местных средствах массовой информации, а также размещены на интернет-ресурсах территориальной избирательной комиссии и маслихата области, - пояснили в облизбиркоме. - Решением Жамбылской областной избирательной комиссии Центральный концертный зал «Баласагун» определен местом для проведения совместного заседания выборщиков по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Также определено время голосования, о чем были информированы маслихаты всех уровней, филиалы политических партий, общественные объединения и представители СМИ».

В Жамбылской области по состоянию на 10 января зарегистрировано два кандидата. Это директор КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) отдела образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области» Усербаев Султан Мыктыбекович и аким Шуского района Жамбылской области Арубаев Сакен Каланович. Оба они самовыдвиженцы.

Ранее, по состоянию на 14 декабря 2022 года, в Жамбылской области было зарегистрировано 5 кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан. Трое из них взяли самоотвод - это руководитель департамента комитета труда и социальной защиты по Жамбылской области Оразбеков Аслан Уланович, директор Жамбылского областного центра крови Умаров Гулам Мухтарович и руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Айтаков Жарылкасын Абдикапарович.

Как сообщалось ранее, в Казахстане 14 января 2023 года пройдут выборы в Сенат. Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК началось 29 ноября и продлилось 16 дней, завершившись в 18.00 часов местного времени 14 декабря. Период регистрации кандидатов - до 26 дней. Этап предвыборной агитации длится 19 дней, заканчиваясь в 00.00 часов 13 января 2023 года. Выборы депутатов Сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков. Голосование по выборам считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50% присутствующих выборщиков. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании. Депутатом Сената Парламента может стать гражданин РК, проживающий в стране последние 10 лет. Среди требований также возраст более 30 лет, высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и постоянное проживание на территории соответствующего региона не менее трех лет.



