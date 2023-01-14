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    Два кандидата претендуют на место в Сенате от СКО

    14 Января 2023, 11:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проходит голосование на выборах депутата Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Голосование проходит в здании областного русского драматического театра имени Н. Погодина. В избирательный бюллетень внесены всего два кандидата.

    По информации председателя областной избирательной комиссии Аскара Сакипкереева, были изготовлены 190 избирательных бюллетеней. До сегодняшнего дня они находились под охраной сотрудников департамента полиции. В список выборщиков включены 187 депутатов маслихатов всех уровней. Прибыли на голосование 179, остальные отсутствуют по уважительным причинам. Кворум имеется.

    «Выборы депутата Сената проводятся на совместном заседании выборщиков. Голосование будет проведено в течение одного дня. Избирательная кампания проходила в соответствии с Конституционным законом о выборах и календарным планом. Обращений, жалоб в избирательную комиссию не поступало», - отметил А. Сакипкереев.

    От Северо-Казахстанской области были выдвинуты пять кандидатов в депутаты Сената, зарегистрированы - три. Двум кандидатам было отказано в регистрации в связи с непредставлением полного перечня документов, в частности уведомления о сдаче декларации и квитанции об оплате избирательного взноса, и один кандидат подал заявление о снятии кандидатуры по собственному желанию.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сенат Выборы
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