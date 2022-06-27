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    Два иностранных студента утонули в реке в Туркестанской области

    27 Июня 2022, 10:42

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Пропавшие студенты были гражданами Индии и учились в Южно-Казахстанской медицинской академии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

    «26 июня в 20:10 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что в 16:49 в 5 км от села Ханарык Толебийского района, каньона Аксу, реки Аксу, два студента 2001 года рождения утонули в воде при неизвестных обстоятельствах», - сообщили в ведомстве.

    В поисково-спасательных работах задействованы 19 сотрудников, 1 плавательное средство и 4 единицы техники ДЧС, 10 сотрудников и 5 единиц техники ДП Туркестанской области.

    Ранее сообщалось, что в Улытауской области нашли тела двух утонувших девочек. Школьницам было 10 и 12 лет.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Происшествия Регионы Общество МЧС ДЧС Вода
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