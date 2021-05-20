Два индийских штата объявили об эпидемии «черной плесени»

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время Индия борется не с одним, а с двумя смертельными заболеваниями, поскольку инфекции, вызванные грибковым заболеванием, известным как «черная плесень», продолжают распространяться по больницам страны. Два индийских штата - северо-западный штат Раджастан и южный штат Телангана - объявили об эпидемии «черной плесени», что означает, что все случаи заболевания мукормикозом должны регистрироваться и подлежат уведомлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Insider.

«Черная плесень» - или мукормикоз - представляет собой опасную для жизни инфекцию, смертность от которой составляет 50% и требует удаления всех инфицированных тканей, чтобы дать пациентам шанс выжить. К сожалению, заболевание привело к тому, что некоторые из пациентов лишились зрения или части носовой ткани.

Отмечается, что число случаев заболевания COVID в стране превышает отметку в 25 миллионов.

Инфекция проявляется у пациентов, переболевших COVID. Врачи предполагают, что стероиды, которые считаются эффективным способом лечения тяжелых случаев COVID-19 в Индии, могут подавлять иммунную систему организма, и тем самым вызвать мукормикоз.

Сообщается, что Индия установила новый рекорд по количеству смертей от COVID, зарегистрированных за один день. Во вторник в стране было зарегистрировано 4529 летальных случаев. Власти страны пытаются взять под контроль всплеск заболеваемости COVID-19.

В настоящее время нет точных данных о случаях заражения грибковым заболеванием в Индии, но власти штатов сообщают о тревожащем уровне распространения заболевания по всей стране. Например, в сообщении BBC отмечалось, что в штате Махараштра на прошлой неделе было зарегистрировано 1500 активных случаев заражения «черной плесенью», а в Гуджарате за последний месяц зарегистрировано около 900 случаев.

В статье, опубликованной в National Geographic, отмечается, что грибок также может попасть в организм через открытые раны или порезы, царапины или ожог. Споры, вызывающие эту инфекцию, являются частью класса плесени, называемого мукормицетами, которые обычно встречаются в почве и воздухе. Люди также могут заразиться при вдыхании спор грибка.

Среди симптомов встречаются некротические поражения в носу и на небе, односторонний отек лица, головная боль, заложенность носа или пазух и повышенную температуру тела.