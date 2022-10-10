Два грузовика столкнулись в Актюбинской области, оба водителя погибли

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием двух грузовых авто произошло в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

«9 октября примерно в 13 часов 47-летний водитель автомашины Shacman, двигаясь со стороны района Мартук в направлении города Актобе, на 67 км автодороги Актобе - Оренбург, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной Shacman под управлением 35-летнего жителя города. В результате ДТП двое водителей скончались на месте происшествия», - говорится в сообщении.



Фото: t.me/POLICE_of_KZ

