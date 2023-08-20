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    Два гонщика «Астаны» попали в топ-10 общего зачета по итогам «Вуэльты Бургоса»

    20 Августа 2023, 07:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу состоялся заключительный этап многодневной велогонки «Вуэльта Бургоса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу на финальном этапе одержал словенец Примож Роглич из команды «Jumbo-Visma». Вторым стал британец Адам Йейтс из «UAE Team Emirates». Россиянин Александр Власов из «BORA-hansgrohe» показал третий результат.

    У гонщиков «Астаны» первым завершил этап Мартин Лопес. Хавьер Ромо финишировал 16-м.

    «Вуэльта Бургоса». Пятый этап Golmayo — Lagunas de Neila. 160 километров

    1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 4:08:31 2. Адам Йейтс (Великобритания, «UAE Team Emirates») 3. Александр Власов (Россия, «BORA-hansgrohe»)

    15. Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +1:16 16. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +1:22

    Общий зачет:

    1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 16:24:49 2. Александр Власов (Россия, «BORA-hansgrohe») — +0:39 3. Адам Йейтс (Великобритания, «UAE Team Emirates») — +0:42

    7. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +3:42 9. Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +5:23

    Автор:

    Ринат Дусумов

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