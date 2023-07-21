Два года районный акимат обещает подать воду поселку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители поселка Тепличное Кызылжарского района приехали на прием к акиму Северо-Казахстанской области Айдарбеку Сапарову с проблемой водоснабжения. По их словам, районный акимат «кормит» обещаниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители новой улицы в Тепличном обивают пороги райакимата не первый год. В прошлом году добились подведения электричества и освещения улицы. С водоснабжением до сих пор проблемы.

«Обещали подать воду в июне прошлого года, потом - этим летом. Воды до сих пор нет. Если в этом году сметы не будет, то деньги из бюджета выделить не успеют, и мы и в следующем году останемся без водоснабжения», - сказала жительница поселка Тоты Турысова.

Заместитель аким Кызылжарского района Куандык Шакубаев заявил, что только в октябре будет готова проектно-сметная документация. Вода появится не раньше, чем в следующем году.

«Выделили средства, объявили конкурс, заключили договор. Проектно-сметная документация – на экспертизе. Срок – октябрь. Разрабатывается еще один проект по водоснабжению сел Тепличное, Прибрежное и Лесхоз. Он охватит семь улиц, в том числе и ту улицу, о которой говорят заявители. На разводящие сети протяженностью 6,5 км требуется 80 млн тенге», - сказал К. Шакубаев.

Аким области Айдарбек Сапаров считает, что районный акимат в этом направлении работает плохо.

«Вся эта процедура людей не интересует. Людей интересует, когда будет вода. На разработку ПСД, экспертизу, подключение уходит время. Понятно, что эти процедуры мы обойти не сможем. Все должно быть в рамках закона. Обещаю вопрос держать на личном контроле, и в следующем году вода будет», - сказал обратившимся аким области.

Глава региона поручил заинтересованным ведомствам и своему заместителю Сатжану Аблалиеву, курирующему отрасль жилищно-коммунального хозяйства, детально разобраться в вопросе и предусмотреть средства на водоснабжение Тепличного при составлении бюджета на следующий год.