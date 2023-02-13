Два футбольных клуба снялись с чемпионата Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два футбольных клуба снялись с чемпионата Турции по футболу. Сразу два клуба местной Суперлиги объявили, что снимаются с чемпионата – «Хатайспор» и «Газиантеп». Таким образом, высший дивизион по ходу сезона сократится с 19 команд до 17. В усечённом составе турнир продолжится 17 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Информацию о том, что «Газиантеп» снимается с чемпионата Турции, появилась на официальной странице футбольного клуба.

«С 6 февраля 2023 года мы продолжаем борьбу за то, чтобы залечить раны от землетрясения, которое затронуло наш город, а также 10 соседних городов. После такой катастрофы у нас даже не осталось сил говорить о футболе. Мы желаем милости Аллаха нашим гражданам, погибшим в результате землетрясения, скорейшего выздоровления раненым и всем нашим гражданам. При всех этих сложных обстоятельствах не представляется возможным, чтобы наш клуб продолжил свою спортивную деятельность. Наш футбольный клуб «Газиантеп» принял решение отказаться от участия в соревнованиях Суперлиги и Кубке Турции в сезоне-2022/2023», - говорится в сообщении футбольного клуба.

Футбольный клуб «Хатайспор» также опубликовал заявление о снятии с чемпионата.

«Хатайспор» сообщил руководству федерации о снятии с чемпионата ещё 9 февраля. Несколько представителей этого клуба пострадали в результате землетрясения. Футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены из-под завалов, при этом последний смог выбраться самостоятельно. Кроме того, удалось спасти двух членов тренерского штаба — Экрема Экшиоглу и Османа Атеша», - сообщает championat.com.

«Газиантеп» занимал 10-е место в Суперлиге. Но, будучи середняком, скорее боролся за выживание, чем за еврокубки: до зоны вылета – три очка. В Кубке Турции команда добралась уже до четвертьфинала, где должна была сыграть с «Сивасспором» 28 февраля и 4 марта. «Хатайспор», как и «Газиантеп», боролся за выживание. Команда находилась на 14-м месте, всего одно очко отделяет от зоны вылета (при игре в запасе).

«По информации из Турции, в оставшихся матчах чемпионата «Газиантепу» и «Хатайспору» будут засчитаны поражения со счётом 0:3. Тем не менее обе команды сохранят место в Суперлиге на будущий сезон. «Газиантеп» и «Хатайспор» получат финансовую помощь, в частности, часть средств для этих клубов пообещал выделить президент «Фенербахче» Али Коч», - сообщает championat.com.

Пока спасатели продолжают поиски пропавших, около стадиона «Хатай» разбит палаточный городок для тех, кто потерял свои дома. В город со всей Турции съезжаются владельцы ресторанов, чтобы накормить оставшихся без крова людей. За едой выстраиваются длинные очереди – только на этой арене продовольствие получают около 1000 человек в день.





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