Два факта сбыта поддельных ПЦР-справок выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане выявлены лица, сбывающие фиктивные справки о прохождении ПЦР-тестов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Так, полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивной справки о сдаче ПЦР-теста с отрицательным результатом. Установлено, что руководитель центра за незаконную услугу получал от «клиентов» по 6 тысяч тенге. В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов. Назначены необходимые экспертизы.

Также, сотрудниками полиции установлен гражданин РК, который находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге. Справки отправлял через мессенджер Тelegram. По прибытии на территорию страны, в отношении подозреваемого будут приняты меры в рамках Уголовного законодательства.

В настоящее время, по данным фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК.

Сотрудниками полиции проведена проверка ряда медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных справок жителям столицы.

За изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст.385 УК РК до 4-х лет лишения свободы, напомнили в департаменте полиции.