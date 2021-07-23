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Два ДТП за один день произошло в Актобе: водители госпитализированы

23 Июля 2021 14:46
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Два ДТП за один день произошло в Актобе: водители госпитализированы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два ДТП за один день произошло в Актобе. Двое госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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21 июля около 16 часов 19-летний водитель Mercedes Benz, двигаясь по улице Ташкентская со стороны улицы Жиенбаева, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем DAF под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП, водитель Mercedes госпитализирован в БСМП города Актобе с различными травмами.

В тот же день в 12 часов дня водитель Toyota Camry 35-летняя местная жительница по проспекту Санкибай батыра со стороны улицы Богенбай батыра допустила столкновение с автомашиной BMW-730. В результате ДТП женщина госпитализирована в БСМП города Актобе.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия  
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