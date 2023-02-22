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    Два ДТП со смертельным исходом произошли в Карагандинской области

    22 Февраля 2023, 14:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В ночь с 21 на 22 февраля в Карагандинской области произошло два ДТП со смертельным исходом. Причиной столкновений автомобилей стало резкое ухудшение погодных условий – на дорогах возник гололед, усилился ветер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первое ДТП произошло 21 февраля в 08.45 часов на трассе Кызылорда-Павлодар в 5 км от города Абай. Автомобиль Nissan Note столкнулся с рабочим автобусом «ПАЗ 320530-02». В результате 39-летний водитель автомашины Nissan Note от полученных травм скончался. В автобусе пострадавших нет.

    Кроме того, в этот же день в 20.50 на трассе Алматы-Екатеринбург, в 25 км от Караганды, 32-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Passat под управлением 38-летнего мужчины.

    «В результате ДТП водитель Toyota Corolla от полученных травм скончался на месте. Водитель Volkswagen Passat и двое пассажиров, находившиеся в салоне данного транспортного средства, доставлены в медицинское учреждение. Факты зарегистрированы в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    В целом за сутки в Караганде произошло 24 незначительных дорожно-транспортных происшествия. Во всех случаях водители не соблюдали ПДД.

    Полицейские предупреждают участников дорожного движения о строгом соблюдении скоростного режима, безопасной дистанции, правил маневрирования. В условиях гололеда водителям транспортных средств - не совершать резких маневров и торможений. А пешеходам при переходе через дорогу необходимо убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП МВД РК Караганда
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