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    Два ДТП произошло за день в Степногорске: есть погибшие

    6 Августа 2023, 21:38

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Два ДТП с разницей в один день произошли на одном и том же перекрестке в Степногорске. В одном из них погибла женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, первое ДТП произошло 2 августа, когда в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило сообщение от 22-летнего молодого человека о том, что рядом с одним из местных банков в 4-м микрорайоне произошла авария.

    «По данному факту полиция начала уголовное дело по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - сообщили в ведомстве.

    Как предварительно было установлено, 33-летний водитель, управляя автомашиной марки «Toyota Crawn», ехал по улице Тәуелсіздік и на перекрестке улицы Тәуелсіздік и улицы Республики допустил столкновение с 74-летним велосипедистом. В результате ДТП пожилой мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение степногорской многопрофильной городской больницы с различными телесными повреждениями.

    «Для установления степени причиненного вреда здоровью пострадавшему в ДТП назначены судебно-медицинские экспертизы. ​Планируется назначение и других экспертиз», - добавили в ведомстве.

    4 августа в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило телефонное сообщение от неизвестного человека о том, что опять возле одного из местных банков произошло дорожно-транспортное происшествие.

    «Стражи порядка по предварительным данным установили, что около 09:50 59-летний водитель, управляя принадлежащим ему автомобилем марки «Ford Focus» и двигаясь по улице Республики в направлении улицы Тәуелсіздік, на регулируемом перекрестке совершая маневр поворота налево, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 85-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте», - проинформировали в полиции.

    Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следственные действия продолжаются.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Казахстана
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