Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два ДТП подряд произошли в одном месте в Шымкенте

    6 Апреля 2023, 16:52

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте семь машин столкнулись в ходе двойной аварии на ташкентской трассе 5 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

    Первое столкновение произошло в 21:30. Lexus RX 300 столкнулся с Mercedes, Daewoo Nexia и Lexus. В аварии пострадал водитель Daewoo Nexia. Его осмотрели в больнице и отправили домой.

    По предварительной версии, ДТП устроил водитель Lexus. По словам очевидцев, он на полном ходу ударил впереди идущую машину, а та зацепила еще три авто.

    Спустя полчаса, в 30 метрах от первой аварии, столкнулись ВАЗ- 2114, Toyota Camry и Opel Vectra. К счастью, пострадавших в ходе второго ДТП нет. Причину аварии пока не установили.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ДТП Происшествия Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    23 человека спасли на дорогах в Актюбинской области за сутки
    100 человек из горящего дома спасли в Таразе
    Всю ночь искали заблудившуюся в горах женщину в Алматинской области
    Водитель автобуса сбил 16-летнюю девочку в Петропавловске
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров