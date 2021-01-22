Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Два дела о подстрекательстве к даче взятки рассмотрит суд в Кызылординской области

    22 Января 2021, 19:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой Кызылординской области в суд направлены два уголовных дела. В обоих случаях граждане подозреваются в подстрекательстве к даче взятки на крупную сумму. Об этом сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой Кызылординской области направлено в суд уголовное дело в отношении члена палаты юридических услуг, который подозревается в подстрекательстве представителя товарищества с ограниченной ответственностью к даче взятки должностным лицам управления государственных доходов города Кызылорды в сумме 30 млн тенге за ликвидацию (прекращение деятельности) ТОО с уводом от обязательств по исчислению и уплате налогов в бюджет», - сказал Данияр Бигайдаров.

    Окончательное решение о степени виновности лица будет определено судом.

    Также, по сообщению следователя следственного департамента агентства, Антикоррупционной службой Кызылординской области направлено в суд уголовное дело в отношении гражданки, которая подозревается в подстрекательстве гражданина «А» к даче взятки должностным лицам РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям по Кызылординской области» в сумме 1 млн тенге за трудоустройство в указанное учреждение.

    Окончательное решение о степени виновности лица будет определено судом.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Кызылординская область Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка