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    Два дайвера погибли при погружении в подводную пещеру во Флориде

    24 Июня 2022, 14:19

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Два дайвера погибли во время погружения в пещеру Буфорд-Спрингс в парке дикой природы штата Флориды предположительно из-за неисправного оборудования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    Группа подростков видела, как водолазы погружались под воду с баллонами воздуха. Позже один из них всплыл на поверхность и без движения находился лицом вниз. Сначала молодые люди подумали, что ныряльщик ищет своего напарника под водой, но затем подплыв к нему, выяснили, что он без признаков жизни.

    Спасатели обнаружили тело второго дайвера на глубине около 40 метров. Погибшие опознаны, это 52-летний Тодд Ричард Маккенна и 63-летний Стивен Родерик Гамбрелл.

    По данным полиции, у ныряльщиков было соответствующее оборудование, но неизвестно, работало ли оно должным образом. По данным очевидцев, они слышали, как один из погибших говорил о проблеме возможной утечки воздуха в его баллоне.

    Буфорд-Спринг является частью сети подводных пещер в национальном заповеднике дикой природой Чассаховицка. Пещера имеет 51-метровый спуск, который опасен даже для опытных любителей подводного погружения.


    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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