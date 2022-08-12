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    • Два человека в Казахстане и России умерли после введения препарата Zolgensma

    12 Августа 2022 11:48

    БЕРН. КАЗИНФОРМ – Швейцарская компания Novartis AG сообщила о двух летальных случаях у пациентов из-за острой печеночной недостаточности после лечения препаратом Zolgensma, который используют для лечения спинальной мышечной атрофии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

    Два случая с летальным исходом из-за острой печеночной недостаточности произошли в Казахстане и России после 5-6 недель использования препарата Zolgensma и примерно через 1-10 дней после начала приема кортикостероидов.

    Компания уведомила об инцидентах органы здравоохранения стран, где продается препарат, включая агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA), которое занимается контролем качества лекарственных препаратов.

    Препарат Zolgensma от Novartis получил условное одобрение ЕС в начале 2020 года, стоит более $2 млн на одного пациента.


    Фото: reuters.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Происшествия #Здравоохранение
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