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    Два человека утонули с начала купального сезона в Астане

    11 Июля 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2 человека, 1990 и 1996 годов рождения, погибли в столице с начала купального сезона из-за несоблюдения элементарных правил безопасности на воде. Об этом в ходе брифинга в акимате сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС города Астаны Азамат Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе рейдовых мероприятий совместно с департаментом полиции составлено 14 административных протоколов ст. 364 «Нарушение правил общего водопользования». Благодаря столичным спасателям с начала купального сезона на неразрешенных для купания участках благополучно спасены 3 человека, из них 1 ребенок. Несмотря на проводимую профилактическую работу, из-за несоблюдений основных правил безопасности на воде с начала купального сезона погибли 2 человека», - сообщил Азамат Кусаинов.

    По словам спикера, в 2022 году на водоемах столицы утонуло 6 человек, из них 5 детей. Все факты гибели людей зарегистрированы именно на запрещенных и необорудованных для купания участках водоемов.

    «В столице в соответствии с постановлением акимата города Астана от 14 сентября 2022 года 1-2553 «Об определении участков водоемов, разрешенных для купания» официально в текущем году разрешены 4 места для купания: Центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор» и Коммунальный пляж в районе моста Ш. Бейсековой. Перечень разрешенных и запрещенных участков водоемов размещен на картографической платформе «2gis», - напомнил начальник управления гражданской обороны ДЧС столицы.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Происшествия ДЧС
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