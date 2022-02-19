Два человека умерли от коронавируса с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 58 случаев пневмонии с выявлением коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, два летальных исхода и 61 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020kz.