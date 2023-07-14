Два человека скончались в ДТП с рейсовым автобусом в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 14 июля на трассе Шымкент-Самара близ аула Баймурат города Кызылорда произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Автобус совершал рейс Кызылорда- Казалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Кызылординской области.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, один пассажир автобуса скончался в медицинском учреждении. Водитель автобуса и 3 пассажира были госпитализированы с различными травмами, одному из них оказана первая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.