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    Два человека скончались в ДТП с рейсовым автобусом в Кызылординской области

    14 Июля 2023, 18:23

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 14 июля на трассе Шымкент-Самара близ аула Баймурат города Кызылорда произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Автобус совершал рейс Кызылорда- Казалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Кызылординской области.

    В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, один пассажир автобуса скончался в медицинском учреждении. Водитель автобуса и 3 пассажира были госпитализированы с различными травмами, одному из них оказана первая медицинская помощь.

    По факту ДТП проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП МВД РК Кызылорда
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